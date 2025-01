Carabinieri, arriva il nuovo comandante

Cambio della guardia e nuove forze in arrivo per potenziare la stazione dei carabinieri di Luni. Le esigenze di sicurezza e la presenza quotidiana su un territorio variegato che, dai confini con il mare si arrampica nei borghi, comporta anche un incremento degli operatori in servizio alla caserma. Un tema che è stato affrontato anche dal sindaco Alessandro Silvestri negli incontri con il comitato provinciale sulla sicurezza. Intanto l’altra mattina è arrivato a Luni il nuovo comandante della stazione dei carabinieri. Ricoprirà l’importante ruolo il maresciallo capo Giorgio Romanelli che ha ricevuto il saluto e l’augurio di buon lavoro dal maggiore Luca Panfilo della compagnia dei carabinieri di Sarzana. Romanelli ha legato gran parte della sua carriera nell’Arma proprio alla compagnia di Sarzana.

Dopo l’arruolamento e la scuola marescialli frequentata a Velletri, Romanelli ha infatti preso servizio all’aliquota operativa della compagnia sarzanese distinguendosi in diverse operazioni e occupandosi di casi molto delicati. La sua esperienza dunque sarà fondamentale nel nuovo ruolo di comandante della stazione. Subentra nell’incarico a Riccardo Pietra, figura che ha lasciato un ottimo ricordo oltre che per il servizio per la grande disponibilità nei confronti della comunità, che da qualche settimana ha raggiunto il traguardo del congedo. A porgere il benvenuto al maresciallo capo Romanelli anche il primo cittadino Alessandro Silvestri che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e dei cittadini dei Luni.

