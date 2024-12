Capuano ospite di ’Fuori Luogo’ con un doppio appuntamento

Leonardo Capuano – candidato al Premio Ubu 2024 come miglior attore/performer italiano per lo spettacolo prodotto proprio da Scarti ‘La Ferocia’ – è il prossimo grande ospite di ‘Fuori Luogo 14’, con un doppio appuntamento, sempre con inizio alle 20.30, al Dialma Ruggiero di Fossitermi, due produzioni della Compagnia Orsini. E questo sarà soltanto il primo dei doppi appuntamenti di FuoriLuogo14 Hackers: poi toccherà a ‘Btomic or be dead’ (13 e 14 dicembre) e ‘Memento Comici’ (17 e 18 gennaio). Domani, Capuano sarà sul palco con un suo spettacolo cult, ‘Sistema nervoso’, storia di un uomo che cerca di riappropriarsi dei pezzi mancanti della sua vita che non ricorda, tentando di mettere ordine tra questi vuoti. Le conseguenze di ciò che non riesce a recuperare sconvolgono il suo equilibrio, al punto che il suo sistema nervoso si manifesta come un’entità autonoma e parlante con cui dialoga, insieme ad altre presenze del suo quotidiano. Insieme a Leonardo Capuano, sabato, ci sarà Roberto Abbiati, altro grande nome del teatro italiano, con ‘Pasticceri, io e mio fratello Roberto’, storia di due fratelli gemelli: uno ha i baffi e balbetta, l’altro parla fluido. Uno vede la crema pasticcera come una donna delicata, l’altro conosce la poesia e la recita come unico modo di esprimersi. Per uno, le bignoline sono fragili esseri viventi, per l’altro vanno vendute per sopravvivere. La pasticceria è la loro casa, un mondo fermo alle quattro di mattina: cioccolata, pasta sfoglia, pan di Spagna, meringhe, fritture e dolci vari che danzano nella notte. Abbracciati sembrano un’albicocca, profumano di dolci e ascoltano musica. Nato a Cagliari e residente a Firenze, Leonardo Capuano è attualmente impegnato nella recente serie Sky ‘Dostoevskji’ dei Fratelli D’Innocenzo. È noto al grande schermo anche per gli splendidi ruoli in ‘Ariaferma’ di Leonardo Di Costanzo, ‘Lo Stato delle Anime’ di Giorgio Todde e ‘Vangelo secondo Maria’ di Paolo Zucca.

m. magi