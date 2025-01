Capobianco al Teatro Comunale

Nuova data della rassegna Soriteatro, al suo decennale, in programma giovedì 16 gennaio alle 21 nel Teatro Comunale di Sori. Protagonista sarà il campione mondiale di poetry slam Filippo Capobianco, con lo spettacolo ’Mia mamma fa il notaio ma anche il risotto’, con cui ha vinto il FrigeMI Festival 2024 di Milano: poesia performativa capace di portare una ventata di freschezza e originalità, fra le nuove produzioni di Teatro Pubblico Ligure. Pavese, classe 1998, laureato in fisica, si è aggiudicato li titolo nel 2023 a Parigi e catturerà il pubblico con un profluvio di parole, con cui narrerà di madri in carriera e fidanzate terrapiattiste, di metropoli e provincia, con rime, assonanze, consonanze, dissonanze e bisticci semantici. Inoltre, nel foyer alle ore 19.30 terzo e ultimo appuntamento di Sorilegge, con l’intervento di Sergio Maifredi – ideatore di Soriteatro – su ’Due o tre cose che so. Eneide’. Biglietti per i due appuntamenti disponibili sul sito Mailticket, alla Pro Loco Sori, che sostiene la rassegna e nel botteghino del teatro.