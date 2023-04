Caos viabilità al Muggiano "Semaforo da spostare"

La viabilità all’incrocio del Muggiano, dove il territorio comunale della Spezia confina con quello di Lerici, è finita nel mirino di un gruppo di residenti che chiede lo spostamento del semaforo, affinché si tenga conto anche delle auto che salgono o scendono da via Pianelloni.

Nelle ore di punta, visto che quell’incrocio riguarda il parcheggio dello stabilimento Fincantieri, si creano infatti degli ingorghi con delle code lunghe da smaltire. Soprattutto per chi scende da via Pianelloni dove, come noto, ormai da un paio d’anni il Comune di Lerici ha realizzato 200 parcheggi per il personale dipendente del cantiere navale, nel tratto che conduce dal bivio per Pozzuolo fino alla statale in prossimità dello stabilimento di Fincantieri.

Se quindi al Muggiano è stato in qualche modo risolto il problema della mancanza cronica di parcheggi, offrendo circa 200 posti auto al confine e in parte in territorio spezzino, non si può dire altrettanto per l’incrocio semaforico che, a detta degli abitanti, sta creando quotidianamente criticità.

"Andrebbe spostato più indietro il semaforo nel territorio di Lerici – sostengono alcuni residenti – prima del ristorante ’La Fermata’, perché così com’è nei momenti di punta si crea troppa confusione. Le auto da via Pianelloni hanno lo stop, ma non riescono ad immettersi nella statale né in un senso, né nell’altro. E se lo fanno, è a rischio di incidenti. Sappiamo che il Comune di Lerici ha già in mente di intervenire per risolvere il problema, così almeno ci è stato assicurato, ma non capiamo perché non sia ancora stato fatto. Basta venire qui all’incrocio del Muggiano nella tarda mattinata, per rendersi bene conto di quello che succede".

In passato era finito nel mirino anche il parcheggio selvaggio che metteva a repentaglio i pedoni e la stessa viabilità: così a Lerici era scattato il divieto di parcheggiare lungo la strada nel tratto compreso tra la galleria Scoglietti e il borgo di Muggiano. A chiedere un intervento al sindaco erano stati residenti e membri del comitato di frazione di Muggiano.

M.B.