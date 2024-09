Canti popolari e musica balcanica con Malerbe e Schegge d’Utopia

Continua oggi con nuovo evento in musica la programmazione del circolo Arci Canaletto di via Bosco 2 alla Spezia, dove stasera a partire dalle 21.30, si esibiranno due formazioni nel segno di un cartellone ricercato, capace di regalare musiche fuori dal comune e spunti inediti. Ad aprire sarà l’esibizione di Malerbe, un coro di voci femminili che ripropone canti della tradizione popolare e canzoni di lotta, poi sarà il momento di ’Schegge d’Utopia’, concerto dell’Antica Rumeria Lagrima de Oro. Una band che va oltre le note, abbracciando musica e teatro insieme in un progetto originale nato nel 2004, che continua la sua ventennale storia attingendo a testi e melodie tratti dalla tradizione popolare italiana, mediterranea e balcanica, con uno sguardo sul panorama nordico e sulla canzone d’autore. L’ingresso è riservato ai possessori di tessera Arci.