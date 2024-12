Canaletto scarta un doppio regalo. Trionfa nel Palio con senior e junior

Un doppio regalo e Canaletto può festeggiare nel migliore dei modi le festività. Gli equipaggi Junior e Senior della borgata gialla guidata da Gianni Casali sono imposti su due delle tre discipline che hanno ravvivato la domenica sulla passeggiata Morin. La 22^ edizione del Palio di Natale ha mantenuto fede alla tradizione chiudendo la stagione remiera già pensando all’appuntamento di San Giuseppe e soprattutto al Centenario di agosto che rappresenterà uno dei momenti più attesi per il 2025 della città e non soltanto per gli appassionati della disfida remiera.

Categoria Senior: 1) Canaletto nel tempo di 5’16”37; 2) Muggiano 5’21”74; 3) Le Grazie 5’22”68; 4) Fezzano 5’23”25; 5) Fossamastra 5’24”82; 6) Marola 5’27”92; 7) Portovenere 5’27”98; 8) La Spezia centro 5’31”01; 9) Lerici 5’32”79; 10) Cadimare 5’34”57; 11) Santerenzo 5’44”74; 12) Tellaro 5’55”27.

Categoria Femminile: 1) Fezzano 5’45”49; 2) Lerici 5’53”30; 3) Canaletto 5’53”69; 4) Fossamastra 5’54”25; 5) La Spezia centro 5’56”06; 6) Portovenere 6’02”11; 7) Muggiano 6’03”85; 8) Tellaro 6’07”73; 9) Le Grazie 6’10”48; 10) Cadimare 6’12”24; 11) Marola 6’21”29.

Categoria Junior: 1) Canaletto 5’25”25; 2) Fezzano 5’25”90; 3) Portovenere 5’30”44; 4) Cadimare 5’34”47; 5) Marola 5’39”24; 6) Muggiano 5’46”19; 7) Tellaro 5’51”77; 8) Fossamastra 5’54”62; 9) Santerenzo 5’55”56; 10) Spezia centro 6’08”32; 11) Le Grazie 6’41”55. L’equipaggio della borgata vincitrice è composto da: Leonardo Ricco, Davide Capri, Nicolò Bianchi, Alfonso Alberto Moggia. Timoniere Cecilia Stefanelli. Il Fezzano femminile era rappresentato da Alice Agrifolgi, Sara Fonzi, Elisa Saglione, Francesca Gemma. Timoniere Elisa Gori. Il Canaletto Senior si è imposto con Leonardo Rinchiusa, Niccolò Pucci, Cesare Pistarino, Francesco Landi. Timoniere Jacopo Fortini.

Massimo Merluzzi