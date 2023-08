Spezia, tanta voglia di tornare a volare. "L’obiettivo è la serie A"

La Spezia, 20 agosto 2023 - "Vogliamo la Serie A. E senza passare dai playoff!". Lo Spezia inizia oggi a Bolzano la sua avventura in serie B e i tifosi aquilotti, messa alle spalla la retrocessione, pensano in grande. Unità d’intenti, fiducia ed entusiasmo. L’obiettivo è tornare subito nella massima serie, senza passare dalla lotteria dei play-off. Fermo restando "la necessitò di un attaccante da doppia cifra per il salto di qualità". Ambisce ad un campionato di vertice il supporter di Riomaggiore Carlo Chiocca : "Mi aspetto uno Spezia da primato per tornare subito in A, come del resto hanno dichiarato Platek, Macia e Alvini. Dopo la retrocessione in Serie B le aspettative non possono che essere queste. È chiaro che un po’ tutti ci attendiamo un ultimo colpo di mercato in attacco che consenta alla squadra di fare un ulteriore salto di qualità. Si spera che i Platek non ripetano l’errore commesso la scorsa estate, quando non presero un attaccante complementare a Nzola. In tal senso, punto moltissimo sulla voglia di riscatto della società. Noi tifosi la nostra parte la faremo sempre, a questo giro però senza sconti".

E’ fiducioso Enrico Bancalari che ha sottoscritto tre abbonamenti: "Ritengo che lo Spezia sia da vertice, tra le prime tre in classifica. Potenziali concorrenti saranno il Parma, il Palermo, il Bari e la Sampdoria. La campagna acquisti mi è piaciuta molto, le basi e le impostazioni ci sono, sono stati ingaggiati giocatori validi e funzionali. A complemento servirebbe un attaccante da quindici gol in grado di farci compiere il definitivo salto di qualità". Guarda in alto anche Gianluca Zedda : "Ovviamente le aspettative sono massimali, spero in una risalita immediata del nostro Spezia in Serie A, senza passare dai playoff. Per traguardare la promozione diretta sarebbe fondamentale ingaggiare una punta forte e di esperienza, da venti gol. La gente sta rispondendo alla grande nonostante la retrocessione, tantissimi gli abbonamenti sottoscritti. Mi auguro, a riguardo, che la campagna di fidelizzazione sia prorogata visto che le prime tre partite saranno disputate fuori casa. Sono certo che nell’immediato vi sarebbero tante nuove adesioni, specie se le Aquile dovessero partire con il piede giusto".

L’immediato ritorno nella massima serie è un obiettivo anche di Andrea Mo ggia : "Non ci si può nascondere, lo Spezia dovrà ambire alla promozione diretta in Serie A. Mi pare che il club abbia allestito una squadra discreta con elementi di valore, su tutti Antonucci e Kouda. Per chiudere il cerchio e non incorrere nel famoso detto di aver fatto trenta e non trentuno, servirebbe un attaccante forte. Occorrerà, altresì, tutta la forza del ‘Picco’. Gli spezzini, a riguardo, hanno sottoscritto in massa gli abbonamenti, d’obbligo prorogare da subito la campagna visto che lo Spezia giocherà le prime tre partite in trasferta". "Vorrei che lo Spezia tornasse subito in Serie A - afferma Luca Casabianca - anche perché la retrocessione dell’anno scorso non è stata ancora digerita. Sarebbe bastato molto poco per salvarsi. La società, alla luce degli errori commessi, non dovrebbe sottovalutare la Serie B, compiendo in tal senso un ulteriore sforzo per rinforzare la squadra, anche perché le risorse, con le varie cessioni di Nzola e probabilmente Holm, ci sono". Chiude Luca Vergassola : "La partita con il Venezia ha dato segnali incoraggianti, ci sono ancora da capire alcune gerarchie, ma la squadra è apparsa compatta. È uno Spezia che potrà arrivare tra i primi sei posti in classifica, anche sfruttando maggiormente il fattore ‘Picco’. Difficile ipotizzare in Serie B un campionato da dominatore. Bisognerà capire la situazione di Verde, se il giocatore napoletano dovesse partire, servirà un nuovo attaccante".