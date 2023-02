Campi da tennis, convenzione rinnovata 3 anni

Il caro energia continua ad abbattersi con forza sui circoli tennistici della provincia, ma a Follo Comune e circolo tennis trovano un accordo che garantirà non solo un sostegno all’attività dell’associazione sportiva, ma che offrirà ai tennisti residenti nel Comune la possibilità di giocare a prezzi scontati nei tre campi in terra rossa dell’impianto di via San Martino. Il patto è stato deliberato nei giorni scorsi dalla giunta comunale e prende le mosse dalla decisione, assunta poco più di anno fa, di dotare anche il terzo campo dell’impianto di un pallone pressostatico, così da garantire al circolo la piena attività anche durante i mesi invernali. Nel novembre 2021 il circolo guidato da Lina Ricciardone e il Comune trovarono l’intesa per il cofinanziamento finalizzato all’acquisto del terzo pallone, che in questi mesi ha consentito un maggior utilizzo dell’impianto oltre a garantire una miglior manutenzione delle strutture. L’accordo prevedeva che l’attuale contratto di locazione in caso di rinnovo sarebbe stato maggiorato proprio in virtù dell’aumento di valore dell’impianto. Tuttavia, l’avvento della crisi energetica ha reso più complicata la gestione finanziaria del circolo tennistico, tanto da spingere la società sportiva a chiedere, nelle more del rinnovo per altri 3 anni della convenzione per la gestione delle strutture, di non aumentare il canone d’affitto annuale, così da far fronte ai rincari della gestione causati dall’aumento dell’energia elettrica, "elemento imprescindibile – si legge nella lettera inviata nei mesi scorsi dal circolo tennistico al Comune – per la conduzione della nostra attività specialmente nelle stagioni autunno e inverno, quando gli impianti per il sostegno delle coperture pressostatiche rimangono in moto 24 ore al giorno".

Richiesta esaudita dall’amministrazione comunale, con la giunta che ha approvato il rinnovo della convenzione per la gestione del circolo tennis per altri tre anni (fino al 1° dicembre 2025) mantenendo invariato l’attuale canone di locazione per tutta la durata della proroga "per far fronte, almeno in parte, ai rincari dei costi di gestione determinati dai continui aumenti del costo dell’energia elettrica" si legge nella delibera di giunta. Ma non solo: grazie alla disponibilità del circolo tennis, è stata introdotta un’agevolazione sulla tariffa oraria per l’utilizzo dei campi pari al 10% a favore dei residenti del comune di Follo, "che sarà mantenuta fino alla scadenza della convenzione".

Matteo Marcello