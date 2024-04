Calice verso il voto . Si fa avanti la Pecunia

"La lista civica Vivere Calice nasce dall’idea di coinvolgere la popolazione in un nuovo progetto amministrativo che unisca tutte le realtà esistenti sul territorio, con l’intento di cambiare realmente il modo di amministrare". Ha esordito con queste parole ieri Federica Pecunia, candidata a sindaco alle amministrative di Calice. "Con una nutrita schiera di concittadini abbiamo ragionato in queste settimane su quale contributo avremmo potuto dare al territorio in vista delle prossime elezioni. Da qui nasce l’idea di fondere provenienze territoriali e idee diverse, con l’unico obiettivo di lavorare per questa comunità. Sappiamo bene che la situazione economica di un piccolo comune come il nostro rende poco credibile qualunque promessa elettorale. Ma altrettanto vorremmo mettere in campo energie e soprattutto, con la popolazione, invertire la marcia e trovare soluzioni ai problemi più urgenti". Tra questi il primo riguarda la viabilità. "Le infrastrutture e la messa in sicurezza di un territorio così fragile sono i presupposti senza i quali si rischia fortemente lo spopolamento" afferma la Pecunia, che ha ribadito l’importanza di preservare il plesso scolastico di Pian di madrignano, e ha rilanciato sullo sviluppo dell’economia e delle tradizioni locali. "Crediamo che la nostra sia la lista che vuole cambiare davvero Calice. Per questo abbiamo deciso di fare un passo avanti rispetto a qualunque logica politica, mettendo al centro delle nostre proposte il bene dei cittadini" ha concluso Federica Pecunia. Della lista Vivere Calice fanno parte Marco Angeletti, Giuseppe Baffi, Franco Bogo, Ilaria Bruschi, Giulia Maria Chemi, Claudio Festante, Ilenia Mauramati, Narbara Pavarelli, Giulia Poletti ed Evangelista Zizzari.

Matteo Marcello