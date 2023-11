Calendario dei carabinieri fra eroismi e quotidianità

I carabinieri come punto di riferimento della collettività nel quotidiano così come nelle emergenze. E’ questo il tema del Calendario storico 2024 dell’Arma, presentato ieri alla caserma “Salvo D’Acquisto”, sede del Comando provinciale Carabinieri della Spezia dal comandante provinciale Colonnello Matteo Gabelloni. L’opera, realizzata dallo studio di design Pininfarina con il contributo dell’editorialista Massimo Gramellini per la creazione dei testi, rappresenta la 91ª edizione di un prodotto editoriale che ha ormai superato il milione e duecentomila copie di cui oltre 16mila in otto altre lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo, nonché in sardo e friulano). Il tema di quest’anno come detto è ”I Carabinieri e le comunità” e in particolare alla figura del carabiniere come punto di riferimento della collettività. Una presenza costante accanto alla cittadinanza, da momenti storici del Paese (come il referendum tra Monarchia e Repubblica nel 1946) a quelli della vita quotidiana, come la recente alluvione in Romagna. Le storie, descritte dalla penna di Gramellini, narrano alcune delle gesta più eroiche ed altre appartenenti alla vita di tutti i giorni, come il sostegno alle persone più fragili nella quotidianità o durante eventi straordinari come la pandemia da Covid19.

Nelle foto (di Alexia Frascatore): la presentazione del calendario dei carabinieri