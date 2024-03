Calciatori Spezia clandestini. Ennesimo rinvio

Un altro rinvio, l’ennesimo, del processo nei confronti di alcuni ex dirigenti dello Spezia Calcio accusati di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Sono trascorsi cinque anni da quando era deflagrata l’inchiesta della procura spezzina, condotta dalla squadra mobile, che inizialmente aveva ben diciannove indagati, poi ridotti a quattro. Ma il processo davanti al collegio del tribunale stenta a decollare. Ieri era in calendario una nuova udienza, doveva essere ascoltato Roberto Sannino coinvolto in qualità di tutore in Italia dei baby calciatori nigeriani venuti In Italia dall’accademia di Abuja. Però c’è stato il rinvio al 23 maggio, quando verrà ascoltato anche un testimone del pubblico ministero.