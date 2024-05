Cade in acqua, salvata dai pescatori

Attimi di paura si sono vissuti ieri pomeriggio al Molo Italia. Una donna di mezza età, caduta in mare, è stata salvata da alcuni pescatori, che l’hanno riportata sulla banchina e poi soccorsa in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. L’episodio attorno alle 16.30, quando alcuni pescatori del Savonarola, peschereccio di Franco Viviani ormeggiato al molo, hanno notato un corpo in acqua. I pescatori non ci hanno pensato due volte, e senza esitare si sono tuffati in mare per soccorrere la donna. In poco tempo l’hanno raggiunta e poi sollevata fino a portarla sulla banchina. Immediata la chiamata al 118 della Spezia, che ha visto arrivare sul posto l’automedica e un’ambulanza della pubblica assistenza, che hanno prestato la prima assistenza alla donna prima di condurla, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, dove è stata sottoposta ad accertamenti.