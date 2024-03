Cade dalla finestra e muore un pensionato di 78 anni

La Spezia, 22 marzo 2024 – Drammatica morte, nel primo pomeriggio di ieri, di un pensionato spezzino di 78 anni che è precipitato dalla finestra di casa sua mentre era intento a sistemare la persiana. La tragedia è avvenuta attorno alle 15,30 in viale San Bartolomeo, nel quartiere di Fossamastra, al numero civico 631. Una palazzina rosa di quattro piani, non molto distante da palazzo Chiolerio, dove la vittima viveva da solo in un appartamento al secondo piando.

Si chiamava Roberto Zini, non era sposato. Gli è stato fatale un volo di circa sette metri e la caduta di testa. L’impatto al suolo è stato infatti devastante e per i soccorritori, intervenuti tempestivamente, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Vicino al corpo dell’uomo in strada è stata trovata anche una scala.

Proabilmente, in base ai primi rilievi effettuati dalla squadra volante della polizia giunta sul posto con due pattuglie, il pensionato stava cercando di riparare la persiana della finestra di casa e avrebbe perso l’equilibrio mentre stava sistemando una staffa, per poi cadere nel vuoto. Evidentemente o ha perso l’equilibrio mentre era sulla scala che è precipitata dalla finestra insieme a lui, oppure è stato colto da un improvviso malore. Al momento si resta nel campo delle ipotesi. Che il settantottenne stesse svolgendo dei lavori lo conferma che in casa vicino alla finestra sono stati trovati dei cacciavite e altri oggetti.

Ad accorgersi del drammatico incidente è stato un automobilista di passaggio in viale San Bartolomeo, che ha notato il corpo dell’uomo a terra e ha subito chiamato i soccorsi.

In pochi minuti hanno raggiunto il numero 631 di viale San Bartolomeo l’ambulanza della Croce Rossa della Spezia e l’automedica Delta 1 del 118 con medico e infermiere a bordo, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sono arrivati anche i poliziotti della squadra volante che dopo aver effettuato i rilievi hanno informato il sostituto procuratore Elisa Loris, che ha dato il nulla osta per la rimozione del corpo.

La morte di Roberto Zini ha atterrito gli altri inquilini della palazzina, con i quali aveva un ottimo rapporto. Era conosciuto nel quartiere di Fossamastra come un appassionato del mare, aveva una piccola barca con la quale usciva appena poteva.

Massimo Benedetti