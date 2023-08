Si apre la porta del bus, cade dal mezzo in corsa. Ragazzino finisce in ospedale

La Spezia, 11 agosto 2023 – Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio dell’altro ieri sul bus della Linea 13 che dal centro città porta al quartiere di Sarbia. Mentre era in marcia una porta del mezzo si è aperta e un ragazzo è letteralmente volato fuori. Fortunatamente le ferite non sono state gravi ma si è comunque reso necessario il trasporto in pronto soccorso.

L’incidente, del quale ancora non si conoscono le cause e la dinamica, è accaduto intorno alle 19 di sera mentre il mezzo stava percorrendo via XX Settembre. A un certo punto forse nell’affrontare una curva, il ragazzo è finito contro la porta che si è aperta inaspettatamente facendolo precipitare fuori dal mezzo. Le grida dei presenti e lo stesso autista si sono resi subito conto di quanto era appena avvenuto. Ed è stato infatti lo stesso conducente a chiamare il 118.

Un’ambulanza è arrivata sul posto e trasportato il minore al pronto soccorso del Sant’ Andrea dove, almeno stando a quanto emerso in un primo momento, gli sarebbero state riscontrate escoriazioni in varie parti del corpo. Ma per fortuna nulla di più serio. Ma cosa ha provocato quest’apertura della porta. Un problema tecnico? Una disattenzione? Non ci sono notizie certe. Al momento nulla è trapelato anche se c’è chi assicura che l’Azienda ha già avviato un’inchiesta e chiamato un tecnico per valutare quanto avvenuto l’altra sera. E questa vicenda non è un caso isolato. E’ del 29 luglio un incidente analogo. Anche in questo caso la porta si era aperta e aveva colpito in pieno un motociclista che stava transitando in sella alla sua moto.

In questo caso l’incidente era avvenuto nella zona di Padivarma, frazione di Beverino. Erano circa le 10 della mattina. L’autobus stava transitando in direzione La Spezia e al momento di affrontare un tornante, si è improvvisamente aperto un portellone. Proprio in quel momento dall’altra direzione stava sopraggiungendo un motociclista che è stato colpito dalla porta del mezzo sul manubrio della motocicletta. Nella rovinosa caduta, l’uomo è stato sbalzato contro il guard rail. Trasportato in pronto soccorso se l’era cavata con tanta paura e la frattura del polso. Anche in questo caso è stata aperta un’inchiesta per capire cosa ha portato all’apertura della porta per esaminare eventuali problemi di natura tecnica sulla tenuta delle porte.

Anna M. Zebra