By-pass per casello e nuovo ponte. Patto per ’salvare’ il centro urbano

Un accordo per la realizzazione di un percorso integrato lungo la tratta di collegamento che dal nuovo ponte raggiungerà la rotonda all’ingresso di Ceparana, preservando il centro urbano dal transito dei mezzi pesanti. È quanto siglato tra la Provincia della Spezia e Salt (oggi Concessioni del Tirreno; ndr) che si occuperà della realizzazione del progetto esecutivo del lotto con cui si andrà a integrare la nuova viabilità determinata dalla realizzazione del ponte tra Ceparana e Santo Stefano Magra con la viabilità comunale e quella dello svincolo autostradale. La nuova pianificazione prevede la realizzazione di un percorso stradale dedicato che dalla zona della rotonda situata all’ingresso di Ceparana (quella in cui si trova il Supertandem dei record; ndr), raggiungerà prima l’ingresso al nuovo casello autostradale e quindi, proseguendo, il nuovo ponte sul Magra. Sarà, quindi, una strada unica, infrastrutturata per ottimizzare l’accesso ai due percorsi. "L’accordo con Salt è un passo avanti per arrivare a creare quel collegamento infrastrutturale tra le due sponde del Magra. I lavori per costruire il ponte vanno avanti regolari ed oggi abbiamo la certezza che quest’opera sarà pienamente inserita nella visione generale di un sistema di viabilità integrata che possa consentire lo sgravio del traffico pesante dai centri abitati e lo sviluppo economico di aree strategiche – spiega il presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini –. Un’asse di penetrazione che si collega con le direttrici che arrivano al porto e al resto della Val di Magra, diminuendo i disagi e l’inquinamento nei borghi ora attraversati dagli unici percorsi esistenti. In questo rientra anche il programma della Zona logistica semplificata della Spezia, in particolare per le aree del golfo e per i comuni della prima fascia interna". "Dopo lunghi mesi di incertezza, finalmente le rampe di accesso all’autostrada A12 diventano definitive e si può pensare realisticamente a una direttrice verso Genova – afferma Paolo Adorni, sindaco di Bolano –. Una nuova sfida attende il territorio, rendere compatibile il casello con la bretella Ceparana-Santo Stefano. Quest’opera dovrà trovare il suo sbocco naturale sulla rotonda di via Italia a Ceparana senza fermarsi come era previsto nella zona industriale di via Giarizzo. Occorrerà lungimiranza dei vari soggetti istituzionali per dimostrarsi pronti, ancora una volta, di attivare i tavoli necessari e dimostrarsi ancora capaci di collaborare insieme per reperire le risorse economiche necessarie all’opera".

Matteo Marcello