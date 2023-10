Bvlg premia gli studenti più bravi a La Spezia: 442 borse di studio per i giovani

La Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana anche quest’anno consegnerà agli studenti con meriti scolastici borse di studio dedicate. L’obiettivo è premiare gli studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’anno scolastico 20222023 per un totale di 442 borse di studio così suddivise: 150 euro ai migliori che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado, 250 euro ai migliori delle scuole secondarie di secondo grado, 500 euro ai migliori con diploma scuola secondaria di secondo grado. Questa iniziativa si inserisce all’interno della visione che ha la banca mutualistica: è infatti fondata sui soci e a questi si rivolge in primo luogo, per coinvolgerli nelle attività e nelle decisioni. Avendo come zona di riferimento il proprio bacino d’utenza (con 23 filiali) la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana investe su questo territorio con le borse di studio, un riconoscimento e un incoraggiamento per i giovani che si sono impegnati negli studi. Il concorso è aperto ai soci e non soci e i destinatari del premio sono studenti, figli di soci, o soci loro stessi, titolari dei conti a loro dedicati e residenti nelle province di Lucca, Massa-Carrara o La Spezia. Le domande di partecipazione potranno essere presentate nelle filiali Bvlg fino al 13 ottobre 2023 tramite la scheda di iscrizione e seguendo il regolamento disponibile sul sito www.bvlg.it "La Bvlg ha uno scopo diverso dalle altre banche, è infatti a credito cooperativo e mette in pratica la mutualità – spiega Giuseppe Menchelli, vice presidente vicario Bvlg – È importante premiare i giovani, è fondamentale incoraggiare e premiare chi merita. Le borse di studio sono espressione del senso di comunità in cui crediamo". Alla presentazione del progetto per la Bvlg Giuseppe Menchelli, Nicola Bernardini (Responsabile area territoriale) Emanuele Calvanese (drettore della Filiale Spezia) e il sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini.