Brunetto: "Non sono io la ’mente’"

Ha saputo della pesante sentenza mentre si trovava all’estero con suo figlio. Lorenzo Brunetto, il tributarista condannato a quattro anni e otto mesi, non ci sta. "Io questo reato non l’ho mai commesso – dice – non ho architettato niente, si tratta di una condanna fuori misura. Non vi è nulla che porti a questa mia consulenza, sono stati fatti accertamenti fuori contesto. All’interno dell’Iva evasa c’era anche Iva buona che è stata riconosciuta dall’agenzia delle Entrate. C’erano anche fatture di consulenze di terzi delle quali non si è tenuto conto. Presenterò ricorso in appello, dove conto che la sentenza venga riformulata. Le società venivano fatte perchè svolgevano attività in varie cantieri, ad Ancona e a Viareggio, non per creare imbrogli. Ci sono state difficoltà di incasso e probabilmente si sono ’incartati’ con l’Iva". Va precisato che i fratelli Russo sono stati assolti per alcuni reati fiscali, perché avevano saldato il debito.