Brucia oli esausti e bici Denunciato un trentenne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia della Spezia hanno denunciato, per danneggiamento seguito da incendio, un 34enne ghanese. Nel corso della nottata i militari erano intervenuti in due diverse circostanze a seguito di due incendi. Il primo era divampato intorno alle tre di notte in via XX settembre. Le fiamme si erano sviluppate in un contenitore per la raccolta degli olii usati ed erano state poi domate dai vigili del fuoco della Spezia, allertati dai Carabinieri. Poco dopo le 4, invece, erano andate a fuoco due biciclette parcheggiate in due diversi punti di via Gioberti ed anche in questo caso erano state domate dai vigili del fuoco. I Carabinieri hanno immediatamente visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadine ed hanno individuato un uomo di colore che, in entrambi i casi, aveva appiccato le fiamme: il contenitore degli olii era stato incendiato, dopo alcuni tentativi infruttuosi, gettandovi sopra dei teli infiammati, che avevano fatto attecchire e propagare l’incendio; sulle due biciclette, invece, era stato gettato del liquido infiammabile. Messisi alla ricerca del soggetto immortalato dalle telecamere, i Carabinieri lo hanno rintracciato verso le 5 in via del Prione. All’atto del controllo i militari gli hanno sequestrato un accendino. Non ha saputo spiegare il perché delle sue azioni. Accompagnato in caserma per l’identificazione, l’uomo è risultato essere un cittadino ghanese irregolare già destinatario di un decreto di espulsione ed essendo trascorsa la flagranza, è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento seguito da incendio.