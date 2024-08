Bravissssssimo il mago Cremona. Perché una risata può fare miracoli

Un mago della comicità a tutti gli effetti, i cui personaggi buffi e dissacranti lo hanno reso inimitabile. Prosegue con il fenomenale Raul Cremona, stasera a partire dalle 21.30 in piazza Europa, il La Spezia Estate Festival. Sul palco porterà il live show ‘Bravissssssimo!’. Raul Cremona presenta il suo spettacolo nella sua forma recital, a volte accompagnato al pianoforte da Marco Castelli, proponendo un viaggio surreale nella sua lunghissima memoria artistica, durante il quale si fanno incontri bizzarri.

Jacopo Ortis dall’eloquio comicamente gassmaniano, che nasce da quell’infanzia spesa fra una partita all’oratorio e una serata al cinema Arena, dove veniva proiettato ‘Il mattatore’ o ‘I mostri’; Silvano il mago di Milano, immagine distorta del più grande prestigiatore italiano, specchio del primo amore adolescenziale dell’artista; e che dire dell’intollerante e milanesissimo Omen, che Raul bambino ha imparato a conoscere in una Milano che non c’è più? Nel corso dello spettacolo Raul Cremona, con disincanto e un pizzico di nostalgia, regala un giro in giostra, a tratti vorticoso, a tratti poetico, riconfermandosi quel cantastorie che, con grande originalità, si serve della magia come arte della narrazione. Magia, prestidigitazione, giochi di parole, musica, gag, macchiette, ecco le dominanti di questo recital che tra i suoi riferimenti musicali può vantare la splendida inattualità di artisti come Kramer, Arigliano e il Quartetto Cetra. Raul Cremona, figlio di un imbonitore e nipote di un clown musicale, ha nel sangue l’egocentrismo di chi per vivere deve formare capannelli di gente nelle piazze del mondo, col caldo o con la pioggia, per far girare in eterno le tre carte, e motivare l’offerta nel piattino dell’assistente con la fisarmonica. Raul Cremona non appartiene né al passato né al presente. Come nei ‘gabinetti proteici’ degli illusionisti ‘fin de siècle’, è capace di sparire e riapparire da una all’altra delle eterne ed effimere componenti di cui è fatto il palcoscenico. I biglietti (10 euro intero, 5 ridotto), sono in vendita al botteghino del Teatro Civico (con ingresso da via Carpenino), aperto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19). Eventuali informazioni sono disponibili contattando il numero 0187 727521 o inviando una mail a [email protected].

Marco Magi