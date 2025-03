Botte ai carabinieri. Arrestato trentenne dopo la lite in strada

La Spezia, 18 marzo 2025 – I residenti della zona si sono spaventati e temendo che dalle urla si potesse in un attimo passare ai fatti hanno chiamato in soccorso i carabinieri. Una nottata a dir poco movimentata quella alla quale hanno assistito i residenti e passanti di via Provinciale a Romito Magra, proseguita inoltre anche in caserma a Sarzana. Il protagonista dell’acceso comportamento prima nei confronti dell’ex moglie e successivamente verso i militari è stato un trentenne di nazionalità romena arrestato e processato per direttissima.

L’uomo, Petri Bordeanu, l’altra sera si è imbattuto in strada nell’ex compagna e forse complice anche una buona dose di alcol ha iniziato a tenere un atteggiamento particolarmente duro. Le urla non sono certo state inascoltate tanto che qualcuno, preoccupato da altre reazioni che fortunatamente non ci sono state almeno nei confronti della donna, ha allertato i carabinieri. Sul posto è intervenuto l’equipaggio del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana ma la situazione non è stata semplice.

Neppure alla vista dei militari l’uomo ha cambiato atteggiamento. Anzi alla richiesta di calmarsi e ha ulteriormente alzato il tono della voce fino a opporre resistenza in maniera piuttosto energica ai militari che lo hanno così arrestato con l’accusa di resistenza e disturbo della quiete pubblica. Ma anche in caserma il registro non è assolutamente cambiato. L’uomo ha proseguito nell’insultare i militari riuscendo anche a danneggiare alcuni arredi prima di essere “accompagnato“ nella camera di sicurezza interna dove ha trascorso la notte in attesa della presentazione in Tribunale accompagnato dall’avvocato del foro spezzino Riccardo Balatri. Il giudice Veronica Casiraghi ha convalidato l’arresto dispondendo l’immediata scarcerazione con la misura dell’obbligo di firma nella caserma dei carabinieri di Arcola.

Massimo Merluzzi