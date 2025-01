Borghetto, la statale Aurelia resta ancora chiusa

Resterà chiusa almeno fino a domenica la statale Aurelia a Borghetto che ieri mattina è stata interdetta al transito dal personale di Anas, in via precauzionale, in corrispondenza del chilometro 435,500. Le intense piogge dell’altra notte infatti hanno hanno ulteriormente deteriorato il corpo stradale della strada statale. Per questo non appena le condizioni meteo e il livello del fiume lo consentiranno Anas, procederà alla realizzazione di un rinforzo del corpo stradale con massi che saranno approvvigionati in cantiere a partire da domani mattina. Si procederà alla messa in sicurezza del tratto entro la fine della settimana corrente. La circolazione è stata deviata sull’autostrada A12 tra gli svincoli di Borghetto di Vara e La Spezia. Sul tema è intervenuto il consigliere regionale Davide Natale del Partito Democratico. "Non possono essere i cittadini a pagare la chiusura dell’Aurelia a Borghetto Vara a causa di uno smottamento colpevolmente sottovalutato per mesi da Anas e ignorato completamente dalla Provincia della Spezia e dalla Regione Liguria. Per centinaia di pendolari l’unico modo per raggiungere La Spezia dalla Val di Vara è l’autostrada A12 con costi che si possono immaginare. Il governo regionale deve attivarsi immediatamente per ottenere l’esenzione dei residenti dal pedaggio".