Book Lovers, il club della Beghi

Doppio appuntamento oggi alla biblioteca Beghi. Intanto alla mattina, alle 11, dove la struttura organizza un laboratorio dal titolo ‘Voltapagina di primavera’ rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni. Si partirà con la lettura dei più famosi libri di poesie dedicati alla stagione primaverile e si proseguirà realizzando insieme variopinti oggetti utilizzando materiali di riciclo. Il laboratorio è gratuito, la prenotazione dell’evento è obbligatoria allo 0187 727885 o all’email [email protected]. Nel pomeriggio, poi, alle 17, via all’appuntamento mensile con ‘The Book Lovers Club’, il club del libro targato Beghi. La nuova tappa si terrà nell’auditorium della biblioteca: in questa occasione lascia liberi i lettori di portare un libro a propria scelta per condividere riflessioni ed emozioni con il resto dei presenti. La partecipazione all’evento è gratuita e l’evento è finalizzato alla promozione della lettura condivisa in biblioteca dai cittadini e dai bibliotecari.