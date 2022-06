Covid Liguria, i dati del 21 giugno: 1709 nuovi positivi e nessun decesso

La Spezia, 21 giugno 2022 - I nuovi positivi al coronavirus sono 1709 su un totale di 7850 tamponi analizzati (1536 test molecolari e 6314 test rapidi). Il tasso di positività è al 21,77%. I nuovi ricoveri in ospedale sono 159 (6 in più rispetto a lunedi 20 giugno), i nuovi ricoveri in terapia intensiva sono 4. Nelle ultime 24 ore non si registra nessun decesso.

Nel dettaglio, i nuovi casi divisi per provincia: nell'Imperiese 155, nel Savonese 201, nella provincia di Genova 1063, nello Spezzino 289 e 1 non residente in Liguria. I nuovi guariti nelle ultime 24 ore sono 883. Nelle ultime ventiquattro ore i nuovi positivi in isolamento domiciliare sono 1487.