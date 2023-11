Bolano "Scarsa manutenzione". Cittadini chiedono più interventi

Allagamenti e manutenzione, il Movimento per la piana di Ceparana sollecita il Comune e le istituzioni. Due le situazioni evidenziate dal comitato: una nell’aerea prospiciente le rampe di accesso all’autostrada, l’altra nella zona di Canevella. "L’area delle rampe è priva di un adeguato sistema di canalizzazione e scarico delle acque piovane e ciò può creare allagamenti e conseguenti disagi per la popolazione oltre a creare pericolo per il traffico veicolare – afferma il movimento –. Per quanto riguarda Canevella, l’area è interessata dal passaggio di almeno due corsi d’acqua, provenienti da monte e che vanno a scaricare nel fiume Vara: non sono stati oggetto di sistemazione degli alvei, come invece è stato fatto per analoghi corsi d’acqua in zone più centrali di Ceparana e ciò comporta una serie di rischi come erosione delle sponde, presenza di vegetazione".