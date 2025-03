Bolano Cordoglio per Lomaglio. Per 20 anni è stato ’Nonno vigile’

Grande cordoglio a Bolano per la scomparsa di Nicola Lomaglio, 84 anni, storico ’Nonno Vigile’ che per oltre venti anni, ogni mattina, presidiava gli incroci pericolosi nei pressi della cittadella degli studi di Ceparana permettendo a giovani e genitori di attraversare e raggiungere i plessi scolastici al riparo dalle insidie. Ex sottufficiale della Marina militare in pensione, Lomaglio è stato sin da subito apprezzato e stimato dalle famiglie e dal comando di Polizia locale per la sua opera di volontario al servizio dei più giovani. Il sindaco del Comune di Bolano, Paolo Adorni e il comando di polizia locale guidato dal comandante Massimo Lelli, in un messaggio condiviso sui social, hanno ricordato con affetto Lomaglio e "la preziosa ventennale collaborazione", porgendo le più sentite condoglianze alla famiglia.