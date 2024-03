Bolano, Adorni ufficializza la lista. Cinque volti nuovi e molte conferme: "Dare risposte ai bisogni della gente"

Un mix tra assessori e consiglieri uscenti, e giovani leve pronte a sostenere il progetto di continuità amministrativa. A Bolano, il candidato a sindaco Paolo Adorni ha ufficializzato i nomi che comporranno la lista ’Uniti per la Gente’, espressione dell’attuale maggioranza del consiglio comunale. Una lista formata nell’alveo del centrosinistra, in piena continuità con i precedenti mandati di Franco Ricciardi Giannoni e del sindaco uscente Alberto Battilani. L’attuale giunta comunale è stata riconfermata in blocco: con l’attuale vicesindaco oggi impegnato nella corsa alla fascia tricolore, fiducia anche agli attuali assessori alla Pubblica istruzione e all’Urbanistica Elena Ferrarini, all’assessore al Welfare Elisa Scappazzoni, e all’assessore all’ambiente, Paolo Polloni. Confermati nella lista anche il presidente del consiglio comunale, Massimo Silvestri, e i tre consiglieri ai quali l’attuale sindaco Battilani aveva conferito alcune deleghe, ovvero Caterina Ambrosi, Gianmarco Franchi e Augusto Vallese. Cinque invece sono le novità della lista di centrosinistra, frutto del percorso di ascolto e rinnovamento avviato nei mesi scorsi dal direttivo di ’Uniti per la Gente’. Si tratta di Sonia Ruscelli, Tiziana Scappazzoni, Enrico Arzà, Alessandro Insignito e Mattia Sganga.

“Le persone, prima di tutto“ sarà invece lo slogan che accompagnerà la campagna elettorale del candidato a sindaco Paolo Adorni. "Ho accettato di candidarmi perchè me lo hanno chiesto con insistenza tante amiche e amici che come me credono nell’impegno civico – afferma Adorni – e nella necessità che siano le idee e non le ideologie a dare risposte concrete ai bisogni della gente. Ho accettato perchè le persone vengono prima di ogni altra scelta". L’attuale vicesindaco pone l’accento su "una nuova fase di crescita e di sviluppo del nostro territorio, sia dal punto di vista ambientale che economico e sociale. Credo di aver dimostrato nei fatti di stare dalla parte della gente, soprattutto dei più deboli". Nelle prossime settimane Adorni renderà pubblico il programma. Di certo, la campagna elettorale a Ceparana entra nel vivo: solo pochi giorni fa, aveva ufficializzato la propria candidatura a sindaco anche Enrico Angelini, fondatore del movimento per la Piana di Ceparana ’La Riscossa’, che si presenterà a capo della lista ’Bolano Futura - Bolano per Angelini sindaco’.

Matteo Marcello