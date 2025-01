Bloccato sulla falesia. Escursionista soccorso dalla Guardia Costiera

La Guardia Costiera della base elicotteri di Sarzana ha tratto in salvo domenica sera un escursionista, rimasto in seria in difficoltà nei pressi di Punta Manara, vicino a Sestri Levante. L’uomo aveva chiesto soccorso all’imbrunire, non riuscendo a ritornare sul sentiero: ha attivato così l’intervento via terra dei Vigili del Fuoco e dei tecnici del corpo del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto il malcapitato sincerandosi sulle sue condizioni di salute. Per prelevarlo dalla falesia dove aveva trovato riparo, è stato necessario l’intervento dell’elicottero ’Nemo 02’ della Guardia Costiera di Sarzana, che ha recuperato l’infortunato con il verricello portandolo in salvo presso l’aeroporto di Genova.

Nella foto: l’elicottero ’Nemo 2’ della Guardia Costiera di Sarzana