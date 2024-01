Blatte morte e sporcizia. Chiusi una pizzeria e un ristorante etnico

Gravi carenze igieniche e violazioni sulla conservazioni degli alimenti: problemi costati la chiusura a un ristorante thailandese e una pizzeria. A scoprire le varie magagne è stato un servizio di controllo interforze delle attività commerciali e dei pubblici esercizi cittadini. La sospensione del ristorante thailandese è stata disposta dal personale Asl per le gravi carenze igienico-sanitarie strutturali della cucina e la cattiva conservazione degli alimenti, alcuni dei quali trovati scaduti nei frigoriferi. Il titolare andrà incontro a sanzioni amministrative di 3mila euro. Problemi emersi anche dai controlli effettuati da guardia di finanza e ispettorato del lavoro: sono risultate irregolari le posizioni di due dipendenti, anche se sono previsti ulteriori accertamenti. Sanzioni arriveranno anche dalla polizia locale per le insegne pubblicitarie e l’occupazione non autorizzata di suolo pubblico.

Ancora più grave la situazione accertata in una pizzeria nella periferia della città dove, oltre a carenze strutturali ed alla presenza di alimenti mal conservati, sono state trovate blatte morte nei locali di preparazione delle pizze. Anche i frigoriferi, i piani di lavoro e le attrezzature di cucina sono risultate molto sporchi, perché non pulite o sanificate da tempo. L’Asl ha così disposto l’immediata sospensione e chiusura del locale. Problemi per l’attività sul fronte di tre lavoratori risultati irregolari: anche in questo caso è stata disposta dall’ispettorato del Lavoro la sospensione fino alla loro regolarizzazione. La polizia locale sanzionerà il locale per le insegne pubblicitarie e l’occupazione di suolo pubblico privi di autorizzazione. Infine in un’attività commerciale del centro sono state sequestre alcune confezioni di carne di maiale senza etichettatura originale.