Biscotti della Medusa al castello

Una nuova tappa di ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’ – calendario di eventi per bambini e famiglie a cura dei musei civici e del Sistema bibliotecario urbano – è in programma oggi, a partire dalle 15.30, al Museo del Castello di San Giorgio, dove è stato organizzato un laboratorio didattico dal titolo ‘Cuciniamo con i Romani i biscotti della Medusa’. Rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni, ha una durata di circa un’ora. I partecipanti verranno trasformati in pasticcieri e conosceranno le pratiche di macinazione dei cerali per realizzare la farina, che poi impasteranno, lavoreranno a forma di biscotto su cui imprimeranno l’immagine della Medusa e infine la cuoceranno in forno. Il laboratorio, nella struttura museale di via XXVII Marzo, ha il costo di 5 euro a bambino e la prenotazione è obbligatoria al numero di telefono 0187 751142 (disponibile anche per avere informazioni) o inviando una mail a [email protected].