’Bidibibodibiboo’. Doppia serata in via Monteverdi

Un ritratto al vetriolo della disastrosa situazione in cui versa il mondo del lavoro ai giorni nostri, in un vortice di precarietà, frenesia e brutale competitività. Parla di contemporaneo e lo fa con il linguaggio di un artista interessante, ‘Bidibibodibiboo’, la nuova prestigiosa produzione firmata dagli spezzini Scarti, nata in coproduzione con Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa (dove sarà in scena a febbraio) e con Teatro Stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano col sostegno di La Corte Ospitale. Appuntamento stasera e domani sera, sempre alle 20.30, al Dialma di Fossitermi per la rassegna ‘Fuori Luogo’, per la prima assoluta. Scritto, diretto e interpretato da Francesco Alberici (premio Ubu come miglior attore/performer 2020-21), la piéce parla di un dipendente a tempo indeterminato di un’importante multinazionale, Pietro che è inspiegabilmente preso di mira da un superiore e inizia a vivere un incubo. Il fratello Daniele, drammaturgo teatrale, sceglie di raccontarne pubblicamente la vicenda, trasformandola nel soggetto di uno spettacolo, mettendo in discussione ogni certezza e distinzione tra realtà e finzione, in un intreccio potente e rigoroso che intende scardinare l’idea stessa di autenticità in un continuo scambio di ruoli e di identità, creando confusione tra persona e personaggio. "Se da un lato volevo raccontare la vergogna e la frustrazione del fratello che ha problemi sul lavoro – spiega Alberici – dall’altro ci tenevo a ragionare sulla delicata operazione che porta a trasformare un vissuto reale in arte". Con Alberici anche Daniele Turconi, Salvatore Aronica, Maria Aaris e Andrea Narsi. Info e prenotazioni al 333 2489192 (anche messaggio Whatsapp) o all’email [email protected]

m. magi