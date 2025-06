Bici rubata in centro: in tre ore la polizia locale la trova e denuncia un 32enne

La Spezia, 10 giugno 2025 – Rubano una bicicletta in centro città, ma vengono pizzicati dalle telecamere di videosorveglianza cittadina e denunciati dalla polizia locale.

Un pomeriggio di ordinaria tranquillità in via del Prione è stato improvvisamente interrotto da un episodio di furto che, grazie al tempestivo intervento della municipale spezzina e all’efficienza del sistema di videosorveglianza cittadino, ha trovato rapida risoluzione. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, intorno alle 14.45, quando una bicicletta è stata sottratta mentre la legittima proprietaria si trovava all’interno di una panetteria.

Un individuo, che è stato notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto, si è appropriato del mezzo, allontanandosi velocemente lungo via del Prione per poi dirigersi verso la zona nord della città, attraversando diverse vie del centro cittadino. L’intero tragitto è stato ricostruito con precisione grazie alle immagini acquisite dalle telecamere di sorveglianza comunali, che hanno permesso di seguire tutte le fasi della fuga, comprese quelle successive al furto, tra cui il tentativo del soggetto di eludere l’identificazione cambiando abiti.

Determinante l’azione degli agenti dell’Area Sicurezza della polizia locale, che hanno monitorato i movimenti del sospetto, un cittadino marocchino di 32 anni residente nell’hinterland milanese. Dopo essersi disfatto della bicicletta, cedendola a una seconda persona, è stato rintracciato e fermato. Poco dopo, anche il secondo individuo, un cittadino marocchino di 33 anni, è stato bloccato mentre si trovava ancora in sella alla bicicletta rubata. Al termine delle attività, è stato denunciato per furto aggravato, mentre l'acquirente è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. La proprietaria del velocipede ha sporto querela alle autorità competenti ed è rientrata in possesso della bicicletta, con evidente sollievo.

“Ancora una volta, la sinergia tra tecnologia e presenza operativa sul territorio si è dimostrata fondamentale – informano dal Comando – : l’attenta attività degli agenti della polizia locale e l’ausilio delle telecamere comunali hanno consentito di assicurare alla giustizia i responsabili del reato in meno di tre ore”.