Bianconere tradite dalla ripresa col Torino. Violato il tabù dell’imbattibilità casalinga

CESTISTICA SPEZZINA54TORINO TEEN BASKET69(22-13, 40-27, 45-51)

CESTISTICA: Mbaye 5, D’Angelo 6, Templari ne, Moretti 5, Granzotto 10, Missanelli 13, Diakhoumpa 13, Guzzoni 2, Guerrieri, Varone ne. All: Corsolini (nella foto).

TORINO: Azzi 3, Fratamico ne, Paleari 33, Popovic 8, Colli 11, Baima, Varaldi ne, Tortora 3, Isoardi, Bifano ne, Giacomelli 11, Jankovic 11. All: Corrado

LA SPEZIA - Un tredici che non porta fortuna alla Cestistica che perde l’imbattibilità casalinga di fronte a Team Torino Basket. Un crollo inatteso nel quarto tempo priva la squadra spezzina della vittoria. Qualche problema, al di la delle assenze pesanti, c’è e sarà in settimana motivo di approfondimento. Il match era cominciato bene per le bianconere, subito avanti 12-2 grazie a ottime difese e tiri ad alta percentuale, prima che il Teen Basket rientrasse sul -2 con un contro-parziale di 0-8. La squadra spezzina riesce però a reagire almeno al primo black-out, rispondendo subito con un altro break, questa volta di 10-1, che vale il 22-13 dopo dieci minuti. La seconda frazione è ancora più favorevole alla Cestistica, che viaggia stabilmente col vantaggio in doppia cifra, toccando il +15 in molteplici possessi. All’intervallo lungo le bianconere si ritrovano così avanti 40-27 sulle ospiti. La ripresa, però, è un incubo per le padrone di casa, che perdono totalmente la gestione della partita e non riescono a salire d’intensità come invece ha fatto Torino. Ne scaturisce così un terzo quarto da 5-24 per la compagine piemontese, che trova in Paleari la protagonista assoluta, autrice di 15 punti nella frazione e 33 a fine gara.

Senza quasi accorgersene, la Cestistica si ritrova sotto nel punteggio, tra palle perse, amnesie difensive e scarsa precisione al tiro. Al 30’ il Teen Basket conduce 45-51, ma l’impasse spezzino prosegue anche nell’ultimo periodo, per terminare dopo 7 minuti senza segnare, grazie a un canestro di Diakhoumpa. Sul -10 e con ancora otto minuti sul cronometro, la Cestistica cerca la rimonta spinta dalla determinazione di Granzotto, arriva al -4 (52-56), ma la tripla di Colli spegne preventivamente ogni velleità bianconera. Torino anzi scappa via grazie a Jankovic, che capitalizza dalla lunetta e sotto canestro. Al PalaMariotti finisce 54-69 per Torino. In attesa delle partite di Selargius e Broni, la sconfitta non intacca la posizione in classifica della Cestistica, che permane al settimo posto con 12 punti. La prossima sfida è in programma tra una settimana, sempre al PalaMariotti, con San Giovanni Valdarno, per cominciare il ritorno di regular season.

Marco Zanotti