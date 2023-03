Bernice Ofosua Aboagye confermata presidente delle imprese di pulizia

Le imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, nonostante siano attività regolamentate, subordinate a segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con dei requisiti morali e professionali, non sono ancora riuscite ad acquisire un’adeguata consapevolezza del loro ruolo e dell’importanza: è emerso nella riunione per il rinnovo del direttivo di categoria in Confartigianato. Le imprese di pulizia vogliono alzare l’asticella della qualità e della formazione nel settore. All’ordine del giorno la costituzione del nuovo direttivo che ha visto confermata presidente Bernice Ofosua Aboagye. Il nuovo direttivo è composto inoltre da Antonella Capua, Catia Mazzoni, Tiziana Tognoni e Alessio Strata. Responsabile sindacale per la categoria Antonella Simone.

Nella foto: Bernice Aboagye e Antonella Simone