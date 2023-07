Ben Harper suona a Sarzana con gli Innocent Criminals

L’inarrestabile creatività di Ben Harper arriva in città nella serata che apre la quinta edizione di Moonland, il festival musicale organizzato da Bluesin in collaborazione con il Comune di Sarzana. Sarà un colpo d’occhio davvero speciale quello di stasera in piazza Matteotti pronta al tutto esaurito per l’avvio in grande stile della collaudata manifestazione che negli anni scorsi ha richiamato ospiti importanti, da Manu Chao a Niccolò Fabi, a Vinicio Capossela, passando per Irama. E che anche in questa edizione non deluderà di certo le aspettative. Partendo proprio da Ben Harper cantautore californiano accompagnato dal gruppo dei suoi fedelissimi ’Innocent criminals’ che approda in Italia per una serie di concerti. Classe 1969, ha alle spalle una carriera trentennale, arricchita da 3 Grammy Awards, 15 album in studio, tour mondiali da tutto esaurito.

Nessuna previsione sui brani in scaletta, Ben infatti improvvisa e arrangia il suo repertorio, modulando la sua voce intensa e utilizzando vari strumenti, presi in prestito da tutti i generi musicali. Anche se sicuramente non mancheranno i suoi pezzi storici. Si passa dal reggae al funk, dal folk al blues, dal rock al gospel. Una carriera iniziata nel retro del negozio di strumenti musicali dei nonni materni, specializzandosi nell’uso della lap steel guitar, speciale chitarra che si suona con un apposito slide.

L’ultimo album dal titolo Wide Open Light, uscito poco più di un mese fa, propone pezzi spogli e minimalisti che rivelano la sua nuova natura essenziale. Un ritorno alle radici per riscrivere il presente. La sua musica, come sempre, punta al futuro, abbatte i muri ed esce dagli schemi e invita ad andare oltre per proiettarci nell’altro, incoraggiando l’empatia fra tutti gli esseri che abitano la stessa Terra. Prima del concerto delle 21 si esibirà il cantautore lecchese Maurizio Pirovano che presenterà il sesto album ’Adesso’. Insieme a lui la band composta da Gianluca Del Fiol, Maurizio Cambianica, Federico Paulovich e la band trevigiana dei Tides formata da Cristian Reduce, Giuseppe Zanini, Massimo Donati, Giacomo Tretti. L’ingresso nell’area concerto è aperto dalle 20. Il prossimo appuntamento con Moonland è martedì con il gruppo dei Santi Francesi alla Fortezza Firmafede.

Massimo Merluzzi