Bayreuth, messaggi di amicizia. Le medaglie per il gemellaggio

Sei medaglie d’argento della città gemellata di Bayreuth conferite a un gruppo di spezzini e spezzine che si sono distinti in venticinque anni di partenariato con la città tedesca. L’onorificenza deliberata dal consiglio comunale della città francone, è stata attribuita a due uomini e quattro donne. Si tratta di Pietro Antonio Cimino, assessore comunale, già componente dell’ufficio di gabinetto e consigliere comunale, dell’avvocato Fabrizio Dellepiane, dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea, della dottoressa Maria Cristina Failla, magistrato a riposo, presidente dell’associazione culturale ’Richard Wagner’ della Spezia, della professoressa Oretta Meneghini, docente di tedesco all’alberghiero ’Casini’ e guida turistica, dell’assessore Patrizia Saccone, già responsabile per cinque anni dei gemellaggi per il Comune e quindi consigliera comunale nel comitato della cooperazione internazionale e della professoressa Silvia Segalla, docente di tedesco in forza al liceo classico "Costa" e per anni impegnata nello scambio fra il liceo Wagner e l’Istituto ’Fossati Da Passano’.

La medaglia d’argento viene assegnata dal comune tedesco a persone che si siano impegnate in ambito politico, sociale e culturale per almeno dieci anni. Le medaglie sono state consegnate dal sindaco di Bayreuth Thomas Ebersberger, durante la visita della delegazione tedesca per i venticinque anni dello scambio fra le due città. Le attività del venticinquennale prevedono a luglio lo svolgimento della festa del vino italiano a Bayreuth con la presenza di operatori spezzini, la partecipazione dell’assessore Cimino alla prima del festival wagneriano in rappresentanza dell’amministrazione spezzina e la visita per il palio del golfo ad agosto del vicesindaco tedesco Andreas Zippel.