Batteria Valdilocchi. Le visite guidate

La Batteria Valdilocchi si inseriva, un tempo, nel complesso sistema fortificato ottocentesco del golfo della Spezia per la difesa ravvicinata della più potente base navale italiana. Nuovo appuntamento, oggi alle 11 alle 18, con le visite guidate gratuite alla Batteria organizzate dal Comune in collaborazione con la Proloco del Golfo. La Batteria si trova in via delle Casermette, a Pagliari e si ricorda che la viabilità è stata modificata con la realizzazione di una nuova rotatoria. Da lì occorre proseguire su via Rita Levi-Montalcini e poi seguire le indicazioni per il campo sportivo Cimma, dove si trova il posteggio. Dal parcheggio bisogna continuare a piedi su una strada bianca per circa 800 metri per giungere sulla sommità della collinetta e godere di una splendida vista sul golfo. Le visite guidate partiranno dalla Batteria che, Posizionata su un modesto rilievo, permetteva di battere l’intera piana di Migliarina ed i suoi accessi orientali dalla Val di Magra e dalla Val di Vara, incrociando il fuoco con le batterie dei Cappuccini e del Molino a Vento.