Bastoni ceduto a titolo definitivo al Cesena . Firma dei Platek per Sarr, oggi l’ufficialità

Simone Bastoni ceduto a titolo definitivo al Cesena. Ieri mattina si è concretizzato l’accordo tra lo Spezia e il club romagnolo per il trasferimento del terzino-centrocampista spezzino che porterà nelle casse del club bianco 250mila euro (il suo contratto scadeva a giugno 2025, quindi pochi i margini di manovra in sede di trattativa), 100mila dei quali immediati, il resto legati a bonus. Per il sodalizio bianco si profila un sostanzioso risparmio di circa 550mila euro per l’ingaggio del giocatore.

Bastoni, classe 1996, lascia definitivamente la società nella quale è cresciuto e con cui ha conquistato la Serie A nel 2020, categoria nella quale ha militato per altri tre anni con le Aquile prima del suo trasferimento all’Empoli. 92 le presenze collezionate con lo Spezia, con sei gol all’attivo, due dei quali indimenticabili: quello realizzato contro il Genoa a Marassi, il 9 gennaio 2022 che valse la vittoria delle Aquile e quello contro il Milan, al ‘Picco’, il 13 febbraio 2021, del definitivo 2 a 0. La cessione di Bastoni dovrebbe spianare la strada al trasferimento di Mirko Antonucci al club del Cavalluccio per un importo di circa 1,5 milioni di euro.

Ma non solo. I trasferimenti a titolo definitivo di Pedicillo al Messina e di Bastoni al Cesena, ha, finalmente, consentito lo ‘sblocco’ della situazione di stand-by per il neo portiere Mouhamadou Sarr, che ha già sostenuto le visite mediche e che è già presente nel ritiro di Santa Cristina. Ieri i Platek hanno firmato il contratto che consentirà all’atleta di essere tesserato con lo Spezia e di allenarsi con i nuovi compagni. Oggi l’ufficializzazione. Per Bruno Bertinato i tempi si allungano, anche alla luce della situazione di empasse in Laguna per Stankovic, che contribuisce a rallentare il trasferimento del giocatore in Liguria. A catena resta in stand-by la cessione di Francesco Plaia al Torino.

Procede, intanto, il ritiro degli Aquilotti nel ritiro dolomitico in vista del match amichevole di domani pomeriggio, a porte chiuse, contro l’Empoli. Sul fronte societario, occhi puntati su nuovi partner che potrebbero sostenere i Platek nella gestione sportiva. Proprietà americana che, entro l’8 agosto, dovrà presentare alla Lega di B una fideiussione pari al 40 per cento dello sforamento del monte ingaggi, cosa peraltro già avvenuta anche l’anno scorso. Se ne è discusso ieri pomeriggio nel corso di un cda che aveva come ordine del giorno l’approvazione del budget, decisamente ridimensionato, per la stagione 2024-25.

Oggi, invece, previste novità riguardo l’esposto del Brescia concernente il rispetto dei vincoli di liquidità. I rappresentanti delle Leghe di A, B e C avranno ragguagli normativi dalla Figc, che già ha espresso l’insussistenza di violazioni nel tesseramento di Nagy sulla scorta anche di quello che è sempre stato il modus operandi della Lega di Serie A che non ha mai considerato, in materia di indici di liquidità, i riscatti. Infine, domani la formazione Primavera visiterà la mostra sullo scudetto in Provincia, mentre sono oltre 2300 gli abbonamenti sottoscritti in prelazione dai tifosi.