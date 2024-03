Barcellone si ricandida . Ecco la nuova squadra

Ivano Barcellone è pronto a ripresentarsi per il secondo mandato. L’attuale sindaco di Pignone (uno dei 17 Comuni che andranno al voto nella tarda primavera), ha presentato anche la sua squadra, che è composta da Raffaele Rossi, Marco Bella, Silvio Bordigoni, Maria Concetta Andreani, Silvia Assanelli, Elena D’Apozzo, Massimiliano Rossi, Danilo Calzetta, e i nuovi due entrati Paolo Mazzoni e Mirko Guetti. Diversi i punti su cui punterà in caso di eventuale rielezione. "Se saremo eletti – spiega Barcellone, a nome del suo gruppo – vorremmo portare avanti e completare le opere inserite nel Bando Borghi del Pnrr di circa due milioni di euro, che ci ha visti vincitori con 5 Comuni liguri e ad altri 1.000 Comuni su oltre 32.000 aventi diritto. Un progetto di ampio respiro che ridarà lustro al nostro bellissimo borgo ed al suo contorno. Oltre a questo è in corso l’intervento di adeguamento sismico statico ed energetico del palazzo comunale e delle scuole". Hanno le idee chiare sugli obiettivi. "Il nostro programma è molto ambizioso. Avrà come fulcro l’impegno di reperire somme per la messa in sicurezza del territorio sempre più fragile. E non ultimo dotare il Comune di uno nuovo strumento urbanistico Puc ex Prg, abbandonando il vecchio, non più consono alle attuali attitudini del territorio". Ricordiamo che Barcellone fu eletto a fine maggio 2019, quando il Comune di Pignone cambiò orientamento e a vestire la fascia tricolore fu un uomo vicino al centrodestra. Con la lista ‘Per Pignone’, Barcellone è stato eletto con 236 voti ed una percentuale del 60,82 per cento; avversario di quella tornata elettorale, nella lista ‘Insieme per Pignone’, Guido Morelli.

m. magi