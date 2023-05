Bandito un avviso pubblico per un posto da ingegnere

L’autorità di Sistema Portuale Del Mar Ligure Orientale ha indetto avviso pubblico per la ricerca di 1 ingegnere per realizzazione nell’ambito del PNRR, l’intervento infrastrutturale "Waterfront Marina di Carrara (ambiti 1 e 2)". I requisiti sono: iscrizione all’Ordine degli Ingegneri, possesso di laurea magistrale in una delle classi di laurea in ingegneria, o titoli equiparati secondo la normativa vigente e saranno valutati in via preferenziale ingegneria della sicurezza o equiparate, esperienza nel settore ferroviario (opere, impianti e relativa sicurezza), abilitazione per coordinatore della sicurezza, esperienza di 3 anni in attività di studi di traffico e trasportistici, simulazioni di traffico, pianificazione dei trasporti, progettazione di opere stradali o ferroviarie, nonché impianti elettrici, idraulici, di trasmissione dati e di segnalamento connessi, direzione lavori di opere stradali o ferroviarie, nonché impianti elettrici, idraulici, di trasmissione dati e di segnalamento ad esse connessi, ruoli di RUPAssistente al RUP per lavori in opere pubbliche stradali e ferroviarie. Domande entro il 19 giugno registrazione su Portale PA https:www.inpa.gov.i t