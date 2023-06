Bagarre politica sul maxischermo

La politica litiga sul maxischermo. Lunedì sera, proprio nei minuti in cui dal Consiglio di Lega trapelavano le prime indicazioni che davano Udine come location per lo spareggio Spezia-Verona, in consiglio comunale maggioranza e opposizione hanno dato battaglia sulla possibilità di installare un maxischermo per consentire ai tifosi di assistere alla partita. Una battaglia senza… discussione: la mozione urgente presentata dal consigliere Fabio Cenerini non è stata neppure affrontata nel merito, in quanto l’urgenza (sostenuta anche dal centrosinistra) è stata bocciata col voto della maggioranza. "Ai tifosi che non si possono permettere trasferta e biglietto, Peracchini non cerca nemmeno di dare la possibilità di tifare insieme – dice Cenerini – Ho proposto Piazza Europa o altro luogo idoneo, mi viene in mente lo stesso Picco: stendiamo un velo pietoso sulle giustificazioni che stanno dando ai tifosi alcuni consiglieri di maggioranza, ovvero che il problema siano i diritti televisivi. È fuori dubbio che siano un problema, ma l’amministrazione poteva fare una trattativa e magari metterci qualche euro. Tutti tifosissimi dello Spezia, poi quando c’è da andare incontro ai tifosi veri, bocciano la mozione". Sulla vicenda è intervenuto Andrea Montefiori (Pd): "La maggioranza rifiuta qualsiasi cosa comporti un minimo di confronto e capacità di decisione".