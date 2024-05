Bagaria Jazz suona al Terminus Cafè

Bagaria Jazz Metropolitano al Terminus Cafè, domani sera alle 21. Si tratta di un progetto che vede Max Amazio, chitarrista e compositore, insieme ad Andrea Cozzani, bassista veterano ed apprezzato nel circuito jazzistico e pop nazionale e al giovane, ma ormai affermato talento, Leo Badiali alla batteria. I tre musicisti propongono una performance musicale libera, che non si lascia intrappolare in un’etichetta ben precisa. L’idea, che crea la base su cui poggia tutto il concerto, è l’approccio creativo e libero in grado di dare vita ad una performance variegata che ha come filo conduttore la melodia e la voglia di creare empatia con l’ascoltatore. Un repertorio dal chiaro sound jazzistico ma che subisce chiare influenze dalla musica mediterranea. Sono già sei gli album al loro attivo Rosso Pompeiano, Bagaria, Racconti, Jhaptal, mbriacò e Pulcinella. Per avere altre informazioni sulla serata al lounge bar di via Paleocapa, è possibile contattare lo 0187 713210.