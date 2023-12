Bach e la musica di Natale. Concerto per organo al Santuario di Gaggiola

Dedicato alla musica di Johann Sebastian Bach intorno al Natale, per organo, coro e strumenti, il concerto natalizio – domani alle 21 con ingresso gratuito al Santuario di Gaggiola – della Società dei Concerti. Ad esibirsi in ‘Gloria in Excelsis - Allein Gott in der Hoh sei Ehr’ l’Orchestra e il Coro del liceo musicale Cardarelli e Davide Merello all’organo. La figura di Johann Sebastian Bach è indissolubilmente legata alla musica per organo ed alla musica sacra luterana. Il genere del corale in lingua tedesca, è giunto, proprio grazie a Bach, al massimo livello di perfezione compositiva e ricchezza di elaborazione. Il programma della serata ne vuole presentare una piccola antologia, attingendo ai corali previsti per il tempo dell’Avvento e del Natale, alternati con alcune versioni organistiche dei medesimi corali, composte da Bach. La formazione del Coro è così composta: 41 soprani, 27 contralti, 18 tenori e 25 bassi. Per L’Ensemble vocale della classe 5M: 8 soprani, 9 contralti 3 tenori, 7 bassi. L’Ensemble strumentale è composto in questo modo. Organo portativo: professor Sergio Chierici. Violino: Giada Evangelisti, Giulio Buccheri, Irene Buosi, Pierpaolo Tarantino. Viola: Simona Casanova. Flauto: Emma Santini, Anna Bertelli. Oboe: Eva Panichi. Clarinetto: Angelica Medone, Federico Tarantino, Viola Puggioni. Tromba: Brian Papadhopulli, Samuele Varsi, Jacopo Mora, Riccardo Cecchi. Sassofono soprano: Vinicio Esposito. Sassofono contralto: Simone Tarantino. Sassofono tenore: Nicola Trezzi. Timpani: Gabriele Cerisola, Mattia Carpeggiani. Basso continuo e Organo professor Sergio Chierici. Tiorba professor Emanuele Pugliese. Fagotto: Giuliano Cecchi. Contrabbasso Emanuele Menga. Clavicembalo e direzione: Marco Montanelli.

