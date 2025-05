Autori in luce, libri in vetrina

La rassegna letteraria e itinerante ‘Autori in luce’ ha in serbo una serie di appuntamenti al Centro Arthena, situato nella località Tre Strade di Pozzuolo di Lerici. In questo fine settimana a cavallo tra maggio e giugno, gli eventi si terranno alle 18.30 con ingresso libero e tante sorprese. Una rassegna ideata da Francesco Millepiedi, Federico Cappa e Pietro Balestri per proporre delle presentazioni di libri, la prima in programma oggi, con la partecipazione della fumettista toscana Veronica Palmegiani, che esporrà la sua opera ‘Vero’s Family - The Busy Housewife’ con il filologo Michele Moroni. Il suo fumetto è stato al centro di un evento per la prima volta lo scorso dicembre, ora la vignettista tornerà dal vivo per intrattenere il pubblico con le sue barzellette.

Poi, domani toccherà al veterinario Nicola Ghio, che parlerà del suo libro ‘Attraverso gli occhi di un altro - Le avventurose indagini di un veterinario paranormale’ insieme alla scrittrice Susanna Varese. Ghio è un veterinario spezzino e in questa occasione presenterà per la prima volta il suo lavoro. Per la Festa della Repubblica, lunedì, l’autrice Francesca Mattei racconterà invece delle storie raccolte nel suo testo ‘Il giorno in cui diedi fuoco alla mia casa’ in compagnia della blogger letteraria Serena Caluri e del violinista Federico Cappa. La giovane scrittrice ha aperto da poco la sua libreria a Massa, che ha chiamato ‘Libreria Serendipity’, in via Dante Alighieri 13. Gli eventi e la rassegna sono a cura della produzione Eventi Salute Società Spettacolo, per l’occasione in collaborazione con l’associazione culturale Arthena di Angelo Tonelli. In quei giorni sarà possibile visitare la mostra – patrocinata dal Museo Ugo Guidi – in esposizione al Centro Arthena, ‘Carlo Cipollini - Conoscere il Mondo dei Bottoni’ a cura di Francesco Millepiedi. "Una esposizione – spiega il curatore – che valorizza un oggetto semplice e domestico come il bottone, che mantiene un ruolo centrale nell’arte di Cipollini, l’autore infatti è abile a trasformare oggetti quotidiani in elementi che costituiscono arte e bellezza". L’artista di Camaiore è capace di creare opere fantasiose con la composizione di bottoni di vario genere, che, messi uno vicino all’altro, con vari colori e forme, diventano figure di ogni genere: animali, eroi, icone, fino alle opere dinamiche che rappresentano vicende mitologiche.

Marco Magi