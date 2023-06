Autofiori, nuovo piano lavori per agevolare i flussi durante l’estate

"L’esito della riunione è stato positivo, seppur nei limiti del fatto che i lavori vanno realizzati e le scadenze che l’Europa impone per l’adeguamento dell’intero sistema sono strette. Il piano presentato per cercare di mitigare gli effetti dei cantieri più impattanti da qui alla terza settimana di luglio, quando verranno rimossi con una settimana di anticipo rispetto al programmato, è un segnale importante, che va in due direzioni: da un lato rimuovere nei fine settimana i cantieri maggiormente impattanti, soprattutto quelli verso Savona che intercettano maggiori flussi di traffico e, dall’altro, guadagnare due corsie nel senso di maggiori flussi di ritorno, quindi nella direzione Ventimiglia-Genova. Valuteremo gli effetti di questa rimodulazione già il prossimo fine settimana, quando il piano verrà applicato nella sua prima fase per poi monitorarne l’andamento nelle prossime settimane". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al termine della riunione di martedì con i vertici di Autostrada dei Fiori, alla presenza anche dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e dei tecnici del Dipartimento Infrastrutture. All’incontro, convocato a seguito dei pesanti disagi registrati domenica 4 giugno sulla tratta di competenza, erano presenti Bernardo Magrì Responsabile Concessioni Italia del Gruppo ASTM e, per Autostrada dei Fiori, l’amministratore delegato Federico Lenti e il direttore tecnico Maurizio Deiana. "C’è anche un compattamento dei lavori in corso – aggiunge Toti – per cui mano a mano che ci avvicineremo alle settimane estive più calde, dal punto di vista turistico e meteorologico, i cantieri chiuderanno in media con una settimana di anticipo, per arrivare alla rimozione complessiva di tutti gli scambi di carreggiata entro la terza settimana di luglio".