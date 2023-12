Auto si cappotta. Paura a Mazzetta

Spettacolare incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, è avvenuto ieri mattina poco prima delle 10 a Mazzetta in via padre Giuliani all’incrocio con via Bologna. Certamente una mancata precedenza all’origine dell’impatto tra due auto, una delle quali si è letteralmente cappottata (nella foto). Il ’botto’ ha richiamato l’attenzione degli abitanti della zona, sono intervenute l’automedica Delta 1 del 118 e un’ambulanza della Pubblica assitenza della Spezia, a parte lo spavento solo contusioni per il conducente.