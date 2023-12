Auto finisce fuori strada. Paura per la conducente

Sotto la pioggia battente ha perso il controllo dell suo Suv che è finito fuori strada. Brutta avventura l’altro pomeriggio per una 50enne spezzina che stava percorrendo la Statale 63 del Cerreto: a un certo punto, in località La Valle la sua auto ha sbandato e dopo una serie di pericolosi testa-coda, è finita fuori strada. In soccorso della donna sono intervenuti i volontari della squadra di Protezione Civile Ser Fir Cb di Fivizzano, diretta dal presidente Maurizio Pietrini. Hanno aiutato la conducente del mezzo finito fuori strada, tranquillizzandola fino all’arrivo dei soccorsi inviati dalla centrale operativa del 118.