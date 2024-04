Autista magazziniere per le consegne

Le proposte pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature visitare il sito https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 AUTISTA MAGAZZINIERE. Società di commercio prodotti alimentari ricerca un autista/magazziniere. Mansioni: carico/scarico merci, consegna della merce sulle province di La Spezia e Massa Carrara e consegna merce ai corrieri di Milano/Torino/Roma. Patente B, conoscenze informatiche di base, range d’età ideale, 20-30 anni. Preferibili ma non indispensabili, l’esperienza nelle mansioni e patentino utilizzo del muletto. Tempo indeterminato full-time. Orario: 8.30-12.30 e 13.30-17.30. Offerta 54743.

1 TIROCINANTE CONTABILE. Studio di Dottore Commercialista ricerca 1 tirocinante contabile. La risorsa sarà formata per occuparsi della gestione della contabilità ditte, adempimenti fiscali in genere, modello 730. Utilizzo programma contabile, applicativi agenzia entrate. Si richiedono laurea o diploma ad indirizzo economico, buone conoscenze informatiche, età compresa fra i 25 ed i 45 anni. Preferibile conoscenza lingua inglese. Tirocinio d’inserimento/reinserimento lavorativo. Offerta 54729. 1 IMPIEGATO. Impianto di gestione e trattamento rifiuti ricerca impiegato per registrazione formulari rifiuti, ufficio pesa dei mezzi in entrata e uscita dall’impianto, attività di front office, principalmente con autisti per il conferimento rifiuti, attività di centralino per accettazione clienti/fornitori. Richiesta esperienza in attività di segreteria o amministrative, buone conoscenze informatiche (pacchetto office e posta elettronica). Luogo: Albiano Magra. Offerta 54715