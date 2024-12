Autista e passeggeri minacciati: "Più sicurezza sugli autobus"

Minacce all’autista e ai passeggeri. È successo venerdì in città su un bu Atc, col giovane poi fermato dalla polizia. L’episodio ha rilanciato le preoccupazione di Fit Cisl. "Non è un fatto isolato, ma un problema in aumento a Spezia e a livello nazionale, tanto che è stato istituito a Roma un tavolo di confronto. Sapendo che è utopia pensare a una presenza costante delle forze dell’ordine sui mezzi pubblici – dice il sindacato – crediamo che l’unica soluzione sia la chiusura completa del posto guida. Ad oggi i mezzi o non ne sono dotati o hanno chiusure non complete: un rischio non solo per l’incolumità dell’autista. Crediamo sia fondamentale la tutela parta dalla sicurezza del lavoratore durante lo svolgimento della propria mansione".