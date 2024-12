"Aumento assurdo". Cisl e Adiconsum chiedono prudenza

Gli aumenti delle tariffe dell’acqua e della nuova mappa della sosta, con ulteriore costi, sono stati al centro dell’incontro che si è tenuto in municipio tra gli amministratori, Cisl e Adiconsum. Antonio Carro per la il sindacato e Giancarlo Federici per l’associazione dei consumatori sono stati ricevuti dagli assessori Alberto Giarelli, Pietro Antonio Cimino, Kristopher Casati. Sulla questione delle tariffe dell’acqua è stato chiesto al Comune di intervenire sull’azienda Acam, Iren e Area per una rilevante riduzione dell’importo tariffario programmato. "Con la capitalizzazione – hanno spiegato – giungerà al termine del periodo con un incremento assurdo del 77% circa. Un aumento inaccettabile per la sua entità e che stona in un quadro di inflazione circa al 1,9%. Quindi c’è la necessità di ricercare una riduzione ottenibile con il differimento di alcuni investimenti non vitali ed inderogabili di almeno un anno per poter ridiscutere la tematica a suo tempo.

Proporre agli abitanti della provincia spezzina, già alle prese del costo della vita un fortissimo aumento e comunque con un quadro generale non idilliaco anche sulla partita acqua con anche situazioni non irrilevanti di contatori situati un mezzo alla strada non dando modo all’utente di controllare i propri consumi magari scoprendo perdite e di letture non sempre effettuate nei sei mesi previste dalla normativa, non è certamente l’augurio di Natale". Il confronto si è spostato sulle nuove tariffe della sosta che scatteranno dal nuovo anno. "Sono state fornite informazioni sui criteri e sulle modalità e sull’utilizzo dei proventi derivanti dalla tipologia di aumento che non intacca al momento la zona rossa – concludono – ma abbiamo rimarcato la stonatura in quadro di una quasi totale e positiva invarianza delle varie tariffe locali chiedendo comunque in futuro preventive convocazioni di informativa e confronto su questi temi".