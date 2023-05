Atteso l’arrivo di 60mila persone, parcheggi riservati agli oltre 200 bus

C’è anche chi si metterà in viaggio in pullman dalla Sicilia e dalla Calabria, pur di non perdersi il raduno nazionale dei bersaglieri. Secondo le stime degli organizzatori saranno almeno 200-250 i bus in arrivo a Spezia domenica mattina da tutta Italia, oltre a chi si muoverà nei giorni precedenti in treno e mezzi propri. Ieri in Prefettura si è svolta una riunione organizzativa per fare il punto in vista del raduno, alla presenza del Prefetto Maria Luisa Inversini, gli assessori Antonio Cimino e Maria Grazia Frijia per il Comune e i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine. Nella giornata clou di domenica 28 sono attese in città almeno 60mila persone, per ospitare al meglio corteo e fanfara dei bersaglieri sono state adottate alcune modifiche alla viabilità, nell’area interessata domenica mattina dalla giornata conclusiva della kermesse. Viale Italia sarà chiuso da viale San Bartolomeo alla rotonda di porto Mirabello.

"Da stamani – spiega l’assessore Cimino – inizieremo a mettere la cartellonistica per segnalare le modifiche alla viabilità. Resterà percorribile a doppio senso viale Amendola, lo potrà utilizzare ad esempio chi deve imbarcarsi alle 5 Terre". Altre modifiche previste in Viale Garibaldi "che sarà liberata dalla auto, i residenti avranno parcheggi su viale Fieschi e in un’altra area concessa dalla Marina". Già stabilito anche dove andranno gli oltre 200 bus in arrivo domenica mattina: 75 al Molo Garibaldi messo a disposizione da Adsp, altri (insieme alle auto) in via Valdilocchi dove sarà attivato un bus navetta, a completamento di queste aree altri bus andranno in un parcheggio nell’area industriale a Santo Stefano. Confermata Spezia-Torino sabato alle 15, anche se alla stessa ora al Montagna è previsto un evento legato al raduno: i partecipanti alla fine verranno fatti uscire da una accesso che dà su Piazza d’Armi e da lì al viale Amendola.

Claudio Masseglia